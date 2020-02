Guedes: reforma administrativa chega ao Congresso na próxima semana

A PEC (proposta de emenda constitucional) da reforma administrativa - que vai alterar as normas para o setor público - chegará à Câmara dos Deputados na próxima semana. A previsão foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em seminário sobre o pacto federativo realizado na Fundação Getulio Vargas (FGV), em Botafogo, Zona Sul do Rio.



Guedes avaliou ainda que o assunto contemplado pela reforma administrativa - que será uma reestruturação do serviço público no Brasil - é “mais fácil” em relação à reforma tributária.



“A administrativa é mais fácil. A reforma tributária é mais complexa”, declarou Guedes, acrescentando que, para fechar o texto da PEC voltada ao funcionalismo, a equipe econômica ouviu o presidente Jair Bolsonaro.



O projeto acabará com a estabilidade dos novos servidores - que ainda ingressarem em cargo público. E, segundo integrantes do governo, um pedido feito por Bolsonaro foi para que as regras votadas para os atuais funcionários não sejam afetadas.



A proposta também prevê o enxugamento de carreiras, e deve ampliar o período de estágio probatório (hoje, de três anos).