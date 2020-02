Previ-Rio abre inscrições do auxílio-educação 2020 para servidores na segunda-feira

As inscrições para o Previ-Educação 2020 deverão ser feitas, exclusivamente, através da internet, no endereço: http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio, a partir desta segunda-feira, 10 de fevereiro, e até o próximo dia 06 de março. Já o Previ-Creche poderá ser requerido, a qualquer tempo, após esta data, até o dia 30 de novembro também no site.

Ao se inscrever, o servidor deverá optar por apenas um dos benefícios, caso tenha direito aos dois, podendo cancelar um ou outro somente até o próximo dia 06 de Março.

No momento da inscrição para ambos benefícios não há necessidade de apresentar documentos. Após a etapa, haverá períodos determinados para que o solicitante entregue os comprovantes necessários ao Instituto.

O Auxílio-Educação é um dos benefícios mais tradicionais do Instituto, sendo concedido desde sua criação há 33 anos.

Aberto prazo de recursos contra indeferimentos da comprovação do auxílio-creche

O Previ-Rio abrirá, também neste dia 10, prazo de recursos para os servidores que tiveram suas comprovações do uso do Auxílio Creche no ano passado indeferidas.

Os pedidos poderão ser feitos até o próximo dia 21 de fevereiro das 9 às 16 horas, na Central de Atendimento do Previ-Rio, no Térreo da sede do Instituto, no Bloco 2 do Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, ou no Poupa Tempo de Bangu.

A listagem das matrículas com pendências foi publicada no D.O Rio desta sexta-feira (7) e estão disponíveis na página do Instituto: http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio

O Instituto lembra que quem não tiver sua comprovação de utilização correta ou corrigida mediante o recurso não poderá receber o Auxílio Educação deste ano de 2020.

Em caso de indeferimento por motivo de “documento de comprovação inválido” ou "comprovação parcial ", o requerente deverá apresentar nova declaração original do estabelecimento de ensino, garantindo que o menor esteve matriculado durante s meses que utilizou o benefício no ano de 2019, em papel timbrado, assinado pelo responsável da escola com respectivo carimbo, contendo ato de autorização de funcionamento e CNPJ. Já para o indeferimento por motivo de “documento de comprovação não entregue”, não cabe recurso uma vez que o prazo para a apresentação se encerrou em 31 de janeiro.