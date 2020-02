Sob novo comando, Controladoria do Estado põe freio no Teste de Integridade

A mudança no comando da Controladoria Geral do Estado também vai refletir nas prioridades do órgão. Antes, o então controlador Bernardo Barbosa tinha como prioridade a criação do 'Teste de Integridade' dos servidores ativos. Agora, o novo controlador-geral, Hormindo Bicudo Neto, não descarta a medida, mas tem uma postura mais cautelosa.



Antes, a previsão era de que o projeto de lei chegasse à Alerj neste primeiro semestre. Agora, segundo Neto, ainda é preciso amadurecer o tema: "Não se pode dizer que irá neste primeiro semestre. Tem que ser pensado. Tem que ter bom senso e maturidade".



O controlador defende ainda um projeto educativo antes de se adotar o teste: "Primeiro, temos que ir para as etapas de capacitação e educação. Não temos prioridade de sair caçando as bruxas".

Segundo ele, a CGE "não é uma secretaria de perseguição, mas de controle": "Então, tenho que ter a cabeça no lugar e bom senso".

Segundo ele, o Teste de Integridade é a última faceta do Projeto de Integridade, e, antes de ser apresentado, tem que passar por um estudo criterioso antes. Neto afirmou ainda que "90% dos servidores são honestos"

Sobre o Teste de Integridade ele também falou que “tem que ter o discernimento, tem que ser uma coisa justa.” Perguntado sobre o envio do projeto à Alerj, ele disse: “Não se pode dizer que irá neste primeiro semestre. Tem que ser pensado, tem que ter bom senso e maturidade".