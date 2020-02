Alerj aprova promoção de sargentos da PM e Corpo de Bombeiros sem curso de aperfeiçoamento

A Assembleia Legislativa do Rio aprovou, nesta quarta-feira projeto, em redação final, o projeto que garante aos sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros promoção a Segundo Sargento e Primeiro Sargento por tempo de serviço, sem a necessidade de realização de curso de aperfeiçoamento. O texto seguirá para sanção ou veto do governador Wilson Witzel.



O Projeto de Lei 1.759/19 é dos deputados Renato Zaca (PSL), Anderson Moraes (PSL), Subtenente Bernardo (PROS) e Alana Passos (PSL).



O texto ainda determina que a graduação a subtenente por tempo de serviço também deverá exigir o curso de aperfeiçoamento, concluído com aproveitamento até a data da promoção.







Os cursos para aperfeiçoamento deverão ter 40% das turmas preenchidas de acordo com a antiguidade na corporação e 60% com ordem de classificação obtida em exame de seleção.