O Previ-Rio administra o fundo previdenciário de servidores Divulgação

Por O Dia

A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio), vai depositar nesta terça-feira (27) mais um lote de benefícios.

De acordo com a prefeitura, serão pagos quatro créditos de auxílio-natalidade, no valor de R$ 1.646,28; 141 créditos de Pecúlio Post-Mortem, no valor de R$ 517.373,35; 67 créditos de auxílio-funeral, no valor de R$ 76.843,07; 2711 créditos de auxílio-creche, no valor de R$ 733.135,73 e 51 créditos de auxílio-natalidade, no valor de R$ 21.393,99, além de 1 crédito de auxílio-creche (reprocessamento) no valor de R$ 1.622,58 e três créditos de auxílio-educação (reprocessamento) no valor de R$ 2.097,45.



Os benefícios assistenciais são para servidores ativos, pensionistas e aposentados que fizeram a solicitação na página do instituto (http://previ.rio).