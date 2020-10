Medida vale para os servidores federais em Brasília, no Rio, em São Paulo e em todas as unidades da federação Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/10/2020 14:32 | Atualizado 30/10/2020 14:36

Os servidores públicos que não compensarem as folgas relativas ao recesso do fim do ano (Natal e ano Novo) serão descontados no salário. De acordo com a Portaria nº 22.899, publicada ontem no Diário Oficial da União, os funcionários federais terão de cumprir a determinação, ou terão o valor proporcional às horas não trabalhadas cortado na remuneração.

A mesma portaria estabelece o revezamento para a comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo), nos períodos de 21 a 24 de dezembro e de 28 a 31 de dezembro de 2020.

Mas atenção: para quem está trabalhando presencialmente, a compensação começou a ser contada a partir de ontem, com término no dia 31 de maio de 2021.



Para os servidores que estão em teletrabalho, o recesso deverá ser compensado a partir de hoje até 31 de maio de 2021, com metas que serão calculadas em horas para cada atividade a ser desenvolvida, conforme Instrução Normativa SGP/ME nº 65, de de 2020.



Já para os profissionais que estão em trabalho remoto na data de publicação da Portaria, por força de medidas de proteção para o enfrentamento à covid-19, o recesso deverá ser compensado a partir do seu retorno ao trabalho presencial, com término em 31 de maio de 2021 ou em até três meses após seu retorno, o período que for maior.