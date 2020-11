Conselho Regional de Enfermagem do Rio Divulgação

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) oficiou nesta quarta-feira o Exército Brasileiro - 1ª Região Militar sobre o edital para contratação, via concurso público, de técnicos de enfermagem no Rio de Janeiro com especialização registrada no Conselho em Atenção Pré-Hospitalar (APH). No ofício, o Coren-RJ pede uma nova chance aos cerca de 400 profissionais que fizeram o certame e foram reprovados.

O argumento é de que não há no regional e nem na lista de inscritos no Conselho Federal de Enfermagem técnicos de enfermagem especializados em APH, mas somente os profissionais enfermeiros.



"Sendo assim, nenhum técnico se enquadrou na exigência do certame, e por isso, pedimos a justa providência para que todos os técnicos de enfermagem que fizeram o concurso e foram reprovados (cerca de 400 concursados), tenham uma legítima nova chance", diz o Coren-RJ.

O conselho pede, então, a revisão do edital. "O Coren-RJ clama pelo bom-senso, ainda levando em conta a pandemia de Covid-19 e a importância da assistência dos técnicos de enfermagem na APH. Ressaltamos que os profissionais técnicos de enfermagem são capacitados para atuar na APH, aprendida em seus estudos regulares, estágios e cursos livres de capacitação e exercitada na assistência".