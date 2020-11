Ministério da Economia estima que serão economizados cerca de R$ 249 milhões com a medida José Cruz/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 19:08 | Atualizado 06/11/2020 20:14

O governo federal informou que, a partir desta sexta-feira (6/), as empresas interessadas em fornecer desktops, notebooks e monitores podem enviar propostas para participar da licitação no dia 20 de novembro. Segundo o Ministério da Economia, esta será a maior compra centralizada que o órgão já realizou. O desembolso será de aproximadamente R$ 1,2 bilhão para a compra de cerca de 268 mil equipamentos de informática.

A União estima ainda que, com a ação, serão economizados cerca de R$ 249 milhões, "englobando a redução nos processos de compra e o ganho de escala".

Publicidade

O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do ministério, Caio Mário Paes de Andrade, disse que a iniciativa (compra centralizada) "reforça as necessidades de modernização do serviço público": "Com ferramentas tecnológicas modernas, é possível aumentar a produtividade dos profissionais e entregar melhores serviços à sociedade".

Ferramentas para servidores



Ainda de acordo com o Ministério da Economia, a contratação disponibilizará aos servidores "ferramentas tecnológicas necessárias para desempenhar as tarefas rotineiras". Além disso, auxiliará os profissionais do serviço público no teletrabalho.

Publicidade

"Os itens atualizarão os equipamentos já utilizados pelos servidores em suas atividades. Além disso, para os casos de trabalho remoto, a compra irá auxiliar que o desempenho do serviço público, prestado de forma presencial ou não e de qualquer localidade, seja de excelência", afirmou o secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital da pasta, Cristiano Heckert.

Preços padronizados



Esse modelo de centralização de compras possibilitará a aquisição dos equipamentos com preços iguais para órgãos grandes e pequenos, informou o ministério. A pasta alegou que "a iniciativa diminui o esforço das instituições, já que o órgão irá conduzir a licitação e desonerar os demais órgãos do Executivo federal para que concentrem seus recursos financeiros e de pessoal em atividades finalísticas".