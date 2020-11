Governador em exercício, Cláudio Castro apresenta o balanço das contas do Rio em 2020, em coletiva na Secretaria Estadual de Fazenda Paloma Savedra

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 11/11/2020 12:19 | Atualizado 11/11/2020 15:25



O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou nesta quarta-feira o pagamento antecipado do salário de novembro em 1° de dezembro. Pelo calendário oficial previsto em decreto, o depósito sairia no dia 14. Já o 13° salário do funcionalismo estadual (ativos, aposentados e pensionistas) sairá em 15 de dezembro. Correção: inicialmente, a coluna informou que os vencimentos de dezembro seriam pagos em 2020. A informação foi equivocadamente divulgada pelo governador interino e depois retificada.

De acordo com Castro, a folha salarial de outubro será paga antecipadamente nesta sexta-feira, dia 13. O cronograma oficial previa o depósito na próxima segunda-feira, dia 16 (quando cai o décimo dia útil).

“Quero anunciar aqui a data do pagamento do 13° salário. E vamos antecipar o salário de dezembro (sic): será pago em 1° de dezembro”, declarou Castro durante coletiva realizada na Secretaria Estadual de Fazenda, no Centro do Rio.



Castro ressaltou que a medida foi possível devido às ações da equipe fazendária para elevar a receita, além das negociações com o governo federal.