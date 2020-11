Secretário estadual de Fazenda, Guilherme Mercês detalhou as medidas econÎmicas adotadas ao longo de sua gestão Paloma Savedra

Projeções feitas pela equipe econômica do Palácio Guanabara indicam que o Estado do Rio de Janeiro fechará 2020 no azul. A estimativa foi dada pelo secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, durante coletiva que acontece nesta quarta-feira, na sede da pasta. O governador em exercício Cláudio Castro também participa do evento.



“Nossa projeção é que o estado feche o ano com o caixa no azul, o que não acontece há muitos anos”, declarou Mercês.



O titular da Fazenda frisou ainda que os restos a pagar (dívida deixada para o ano seguinte) também caíram para o patamar de 2014.



“O pico de restos a pagar foi de R$ 11,9 bilhões em 2017, quando o Rio aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Agora, os restos a pagar serão no valor de R$ 3,5 bilhões, menor nível desde 2014”, disse o titular da Fazenda.



Esse montante é referente à folha salarial de dezembro e a pagamento de fornecedores.