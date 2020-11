Secretaria Estadual de Fazenda diz que mudança vai reduzir a burocracia Ricardo Cassiano

Publicado 13/11/2020 13:01

A Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) vai migrar, ainda neste mês de novembro, o sistema de emissão da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) para o Portal GNRE, que já emite o documento para diversos estados. A mudança é resultado de um convênio técnico firmado com a Secretaria de Estado de Fazenda de Pernambuco. De acordo com a pasta fluminense, o objetivo é "melhorar o relacionamento do Fisco com os contribuintes".



Segundo a secretaria, as guias serão emitidas no site www.gnre.pe.gov.br/. As novas regras não abrangem a emissão do DARJ (Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro), que continuará sendo feita no Portal de Pagamentos da Sefaz-RJ em www.fazenda.rj.gov.br

O superintendente de Arrecadação da Sefaz-RJ, Evanilton Brandão, disse que a mudança vai reduzir a burocracia. "Estamos atendendo a um antigo pedido dos contribuintes que remetem mercadorias de outros estados para o Rio de Janeiro", completou.

Emissão



Além das guias simples, os contribuintes poderão emitir GNRE com múltiplas receitas e múltiplos documentos de origem. Os usuários do sistema de emissão em lote deverão configurar suas aplicações para suportar a emissão dessas guias na versão 2.0.

Essas configurações já estão disponíveis no ambiente de testes do Portal GNRE em www.testegnre.pe.gov.br, clicando em “configurações das UFs”. O site está atualizado com as configurações das receitas que serão utilizadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Nesse mesmo endereço, os contribuintes poderão realizar testes de emissão, processamento de lotes e homologar suas aplicações.