Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 15/11/2020 03:00

A Saúde e a Educação estão sempre entre os temas prioritários para a população - não só do Rio, mas de todo o país. E também são as áreas que concentram a maior parte do funcionalismo público municipal. Por isso, a coluna traz hoje, dia D do 1º turno das eleições, as propostas que os quatro primeiros colocados na disputa pela Prefeitura do Rio têm para esses setores.

Eduardo Paes (DEM), em primeiro nas pesquisas; Marcelo Crivella (Rep), em segundo; Martha Rocha (PDT), terceira colocada; e Benedita da Silva (PT), na quarta posição, foram questionados sobre reivindicações específicas das categorias e sobre os projetos que pretendem tirar do papel para essas pastas.

Na saúde, os servidores reivindicam a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (de 1992), alegando defasagem; o adicional de qualificação; além da convocação de concursados. E os profissionais da rede municipal de ensino pedem o cumprimento de um terço da carga horária para planejamento de aulas, concursos e a conclusão da climatização das salas. Confira o que eles têm a dizer sobre essas perguntas.

Eduardo Paes

O que o candidato diz sobre a Saúde:

O candidato do DEM prometeu reformular o PCCR dos profissionais da Saúde. "Vamos criar um Plano de Carreira, Cargos e Salários dos profissionais de Saúde totalmente em conformidade com o SUS", informou Paes, que prometeu o adicional de qualificação: "Sim, o novo plano precisa corrigir esta distorção e incluir o adicional de qualificação".



O democrata também pretende chamar aprovados em seleções públicas e recompor equipes que foram desfeitas em unidades de saúde.

"Vamos chamar o banco de concursados para suprir a demanda por profissionais, além de recontratar as equipes dispensadas nas clínicas da família", disse ele, prometendo outras medidas: "Vamos dar melhores condições de trabalho para os profissionais de Saúde, seja com a reforma das unidades de saúde, prontuário eletrônico, ou com o fornecimento de uniformes adequados".

O que responde sobre a Educação:

Na Educação, o ex-prefeito afirmou: "Durante a minha gestão fizemos o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos professores que era um pedido da categoria, mas sempre podemos melhorar e estamos atentos às demandas dos professores. O nosso compromisso é sempre o de valorizar ainda mais o profissional de Educação, assim como as condições de trabalho dos professores e estrutura das escolas".

Paes acrescentou ainda que, de imediato, vai cobrir a carência de educadores: "Nas medidas emergenciais dos meus primeiros 100 dias vamos suprir a falta de profissionais com 500 professores na rede. E, com o objetivo de reduzir o número de alunos por sala de aula, teremos 3 mil professores até 2022, além de revitalizar a escola de Formação do Professor Carioca".

Marcelo Crivella

O que o candidato diz sobre a Saúde:

O atual prefeito lembrou que a atualização do plano de cargos dos médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem, entre outros profissionais da área da Saúde, já estava encaminhado. No entanto, a proposta não foi enviada ao Legislativo carioca. Segundo Crivella, se reeleito, o projeto de lei será entregue à Câmara Municipal.

"É o mais importante a ser encaminhado para a Câmara, prioridade da próxima gestão. Já era nossa ideia implementar o plano de cargos para os profissionais da saúde neste ano. Só não pudemos levá-lo adiante, por causa do limite da Lei de Inspetoria Fiscal, por conta da pandemia do novo coronavírus".

E sobre a Educação:

O candidato à reeleição afirmou que as demandas da categoria foram atendidas - apesar de ainda serem pleiteadas pelos servidores da pasta. Crivella ressaltou ainda que a climatização das escolas está "praticamente" concluída.

"São medidas que já abordei na atual gestão; como a implantação de um terço de planejamento para os professores a partir de 2019 e a climatização está praticamente terminada, falta muito pouco. Cerca de 6 mil professores foram convocados e mais de 2 mil profissionais de apoio; além de 54 mil capacitações pela Escola de Formação Paulo Freire", declarou.

Martha Rocha

O que a candidata diz sobre a Saúde:

Questionada sobre a demanda dos servidores da Saúde, a candidata do PDT disse que, antes de elaborar um projeto de novo plano de cargos, dialogará com os profissionais a respeito do tema.



“O melhor plano de cargos é aquele que pode ser pago. Nós vimos o Estado do Rio de Janeiro concedendo aumentos e planos de forma indiscriminada que causaram colapso e todos ficaram sem salários e aposentadorias. Não deixaremos isso acontecer", pontuou Martha.



"Convidarei os servidores para debater o Plano de Cargos, Salários e Carreiras", garantiu ela, que acrescentou: "Nossa gestão será marcada pelo diálogo e pela transparência".

E sobre a Educação:

A prefeitável anunciou investimento na infraestrutura das unidades escolares. "A reforma das escolas e a climatização das salas de aula serão prioridades em nosso governo no que diz respeito à infraestrutura da rede", disse.

Sobre os outros itens reivindicados pelos professores, detalhou: " As atividades de planejamento serão valorizadas, elas são essenciais para a garantia da qualidade do ensino na rede municipal. Queremos ampliar o quadro de profissionais da educação, respeitando os limites legais, e aperfeiçoar políticas educacionais".

Benedita da Silva

O que a candidata diz sobre a Saúde:

Benedita afirmou que vai atender ao pleito dos funcionários e prometeu a substituição das OSs a partir do fortalecimento da empresa pública RioSaúde.

"A RioSaúde vai substituir as OSs na gestão das unidades e dos serviços de Saúde. Eu vou fazer concursos para preencher vagas e recompor o plano de carreira dos servidores, que será uma de minhas primeiras medidas. E vamos chegar ao novo plano seguindo a tradição das melhores práticas dos governos do PT, dialogando e respeitando os servidores. Em nossa mesa de diálogo, vamos chegar aos consensos necessários à reformulação do Plano de Cargos. Vou caminhar no sentido contrário de Bolsonaro e de Crivella, que só agem para suprimir direitos que os servidores demoraram décadas para conquistar", anunciou.



Em relação ao adicional de qualificação, afirmou que a medida é para "estimular" e valorizar os profissionais: "Veja você. Além de não atender a reivindicação de reformular um plano de 1992, eles sequer regulamentaram esse item importante, que é o adicional de qualificação. E depois vêm com essa conversa fiada de fazer reforma administrativa, dizendo que querem valorizar os bons servidores e melhorar a qualidade do serviço público. O objetivo do adicional de qualificação é exatamente este, estimular o servidor a melhorar cada vez mais", respondeu a prefeitável.

A respeito da convocação de aprovados em concursos, ela disse que, além disso, fará novos certames: "Além de convocar os concursados, a gente precisa voltar a fazer concursos, pois não tem outro jeito de atender a população, que paga os impostos e tem o direito de exigir um serviço público de qualidade".

"Há muitos setores do serviço público municipal que deixam a população a ver navios exatamente pela falta de renovação dos quadros. Falta gente em várias frentes, desde a Comlurb, passando pelos fiscais de renda, profissionais de Saúde, Educação, Guarda Municipal, muitas categorias mesmo", completou.



E sobre a Educação:



"Não há dúvida", respondeu a candidata sobre os pedidos dos professores para realização de concursos, um terço de planejamento e climatização das salas.

Benedita prometeu ainda investir na inclusão digital: "A pandemia mostrou como foi devastador para o Rio o tempo desperdiçado pelos prefeitos, que não adaptaram nossas escolas aos tempos modernos. Isso aumenta a evasão escolar, um grande mal. As escolas ficaram defasadas, e, quando chegou a pandemia, a falta de um projeto sério de inclusão digital aumentou a desigualdade entre crianças pobres e ricas".

"Professores e alunos precisam de equipamentos e de internet de qualidade em casa para reforçar as aulas presenciais com aulas online. Os concursos precisam ser feitos sob a ótica de combater a evasão, assim como os investimentos nas escolas. A climatização é fundamental em uma cidade como a nossa", finalizou.