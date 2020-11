Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 16/11/2020 06:00

O funcionalismo municipal do Rio de Janeiro já tem uma lista de reivindicações para começar a ser discutida em 2021, quando começará a próxima gestão. Entre os mais diversos pedidos específicos de diferentes categorias, há alguns em comum. O principal deles, que deverá ser colocado de imediato, é a retomada do depósito dos salários dos 160 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas no segundo dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Esse calendário de pagamentos sempre foi seguido até o fim do ano de 2017. Até que, a partir de 2018, o governo Crivella alterou a data do crédito, alegando necessidade de adequar o prazo de depósito ao fluxo de caixa.

À época, o Executivo argumentou que o período maior de arrecadação financeira não coincidia com o prazo para quitar os vencimentos. Mas, desde então, o retorno do pagamento à data antiga passou a ser reivindicação constante das categorias do município.

Outro tema que vem sendo motivo de preocupação e solicitações dos servidores é o décimo terceiro salário. Além de o funcionalismo não ter tido nesses últimos anos a antecipação do crédito para o meio do ano, em 2019, os profissionais do serviço público carioca vivenciaram a incerteza sobre o pagamento.

Em meio a uma crise na saúde no fim do ano passado, houve atraso no depósito da gratificação. Isso porque ações movidas pelas OSs na Justiça geraram arrestos no caixa da prefeitura nos valores referentes aos repasses que o município deixou de fazer naquele período.

A medida, claro, acabou afetando o funcionalismo carioca como um todo: ficaram os trabalhadores terceirizados e os servidores efetivos com pagamentos atrasados.

Após essa turbulência, as categorias ressaltam que o pagamento do décimo terceiro passou a ser motivo de apreensão. Também por isso desejam que o governo anuncie com antecedência o depósito. Aliás, sobre o abono deste ano, a prefeitura já informou que será pago no prazo previsto em lei, que é até 20 de dezembro.

Reajuste anual

Também na lista de prioridades em comum dos servidores públicos municipais está a concessão do reajuste anual para recompor as perdas inflacionárias. A revisão remuneratória todos os anos inclusive está prevista na legislação do Rio.