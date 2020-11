Prefeitura do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 16/11/2020 13:05

A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio), informou que vai depositar, nesta segunda-feira (dia 16), mais um lote de benefícios assistenciais.

De acordo com as informações, serão pagos 179 créditos de auxílio-medicamento, no valor de R$ 38.724,86, e 36 créditos de auxílio-moradia, no valor de R$ 7.788,24.

Os benefícios para servidores ativos, aposentados e pensionistas podem ser solicitados na página do Instituto (http://previ.rio).