Governador em exercício, Claudio Castro se encontrará com Rodrigo Maia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, está novamente em Brasília para costurar apoio do governo federal e do Parlamento ao PLP 101/2020, que prevê um novo modelo do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A proposta, de autoria de Pedro Paulo (DEM-RJ), aumenta a duração do regime dos atuais seis anos para 10 anos e também garante ajuda financeira para todos os estados.

Acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Miccione, Castro já se reuniu hoje com integrantes do Executivo federal, como o ministro-chefe de Estado da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos; e pela secretária Especial de Assuntos Federativos, Debora Virginia Macedo Arôxa.

Na ocasião, o governador interino ressaltou a importância de se aprovar com urgência o PLP 101, além do PLP 137/20, que autoriza a desvinculação do superávit de fundos públicos para enfrentamento à pandemia.

Castro, que se reunirá com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ressaltou o prazo de até 15 de dezembro para aprovação dos projetos. "Os estados precisam muito da aprovação desses dois PLPs. Temos o prazo limite até 15 de dezembro para a aprovação. Este é um trabalho de diálogo e de rearticulação política. Estamos torcendo para que as votações ocorram logo", declarou.