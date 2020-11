Por O Dia

Publicado 24/11/2020 05:00

Os servidores municipais do Rio decidiram ir até as redes sociais do prefeito Marcelo Crivella para cobrar o 13º salário deste ano. Diante da imprevisibilidade da data de pagamento, as categorias deixaram recados como "Cadê o 13º?", "Quando vai pagar?", entre outras perguntas mais raivosas.

A prefeitura havia informado, há um mês, que trabalhava para quitar o abono até dezembro, conforme a legislação. A coluna voltou a questionar o governo sobre o calendário de pagamento da gratificação natalina, que deu a mesma resposta.

Nos bastidores do governo, a espera é por receitas extraordinárias que garantam fluxo de caixa suficiente para o depósito. Caso contrário, haverá muita dificuldade de honrar essa obrigação.