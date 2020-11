Medida alcança todos os profissionais de Saúde Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 25/11/2020 17:24

Servidores, empregados e trabalhadores de hospitais públicos e particulares deverão ser testados para verificar contágio da covid-19. A obrigatoriedade de testagem em massa, prevista no projeto de lei 2.672/2020, foi aprovada pela Assembleia Legislativa (Alerj) nesta quarta-feira (25).

O texto seguirá para o governador Cláudio Castro (PSC), que tem 15 dias para sancionar ou vetar.



A proposta, de autoria da deputada Alana Passos (PSL), prevê a realização dos exames também aos trabalhadores que não exercem as atividades-fim na Saúde, ou seja, todos empregados que atuam presencialmente nas unidades em outras funções, como a área administrativa, serviço de copa, lavanderia, limpeza, segurança e outros.



A parlamentar considera que, diante do aumento do número de casos do novo coronavírus no estado, "é fundamental haver a testagem em massa".

"A sanção e aplicação da lei preserva o trabalhador da linha de frente e toda a sociedade, já que, se for assintomático, ele se torna um vetor de propagação", ressaltou Alana.