Por PALOMA SAVEDRA

Já é público e notório o apoio de alguns vereadores que, até então, eram da base do governo de Marcelo Crivella (Republicanos) ao Eduardo Paes (DEM). Fotos e vídeos nas redes sociais confirmam isso. Dr. Jairinho (SDD), que foi líder do governo Crivella pelos quatro anos de mandato do republicano, é um deles.

Reeleito novamente nesse pleito, o vereador disse à coluna que chegou a comunicar a Crivella que iria para o lado do democrata. E que está na campanha de Paes por considerá-lo “mais qualificado para comandar a cidade”.

“Nos oito anos de gestão do Eduardo Paes, fui líder do governo, e acredito que ele tem mais capacidade de reerguer a cidade do que o Crivella”, afirmou.

O parlamentar emendou, e disse que gosta do atual governante: “Eu gosto dele, ele é uma boa pessoa. Mas, antes de tudo, tenho cinco mandatos, sou vereador da cidade, e tenho que fazer o que é melhor para a minha cidade. E não quero nada em troca”.

“O meu papel como líder do governo foi em defesa de ações relevantes para a cidade, assim como esses projetos também foram apoiados pela maioria esmagadora da Câmara. Porque quando eu aprovo uma matéria, eu aprovo junto com a maioria”, acrescentou.

Jairinho, inclusive, aparece na foto acima com alguns vereadores que chegaram a compor a base de Crivella. Na imagem, estão Rafael Freitas (Cidadania), Alexandre Isquierdo (DEM), Carlo Caiado (DEM) e Willian Coelho (DC), além do deputado federal Pedro Paulo (DEM).