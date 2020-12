Pedro Paulo declarou ainda que sua família não era a favor de ele participar do governo e deixar sua atuação como parlamentar Cris Vicente/Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/11/2020 21:56 | Atualizado 01/12/2020 19:39

Com projetos em discussão e prestes a serem votados nesse momento na Câmara Federal — entre eles o PLP 101/2020, que prevê uma nova renegociação de dívidas dos estados —, o deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) disse que aceitou participar novamente do governo Paes pela "situação do Rio".

"Pela situação das contas da cidade... Eu sou carioca, amo o Rio", declarou ele à coluna, que acrescentou: "E o Eduardo (Paes) não me fez um convite, fez uma convocação".

O parlamentar disse que "toda a sua família" não queria que ele deixasse de atuar como deputado: "Tenho que chegar em casa e conversar com a minha mulher, que não queria (que eu fosse para o governo), com a minha mãe, meus irmãos... tenho que conversar com minha família toda. Todos eles queriam que eu continuasse como deputado".

Segundo Pedro Paulo, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, com quem o deputado conversa com frequência por conta do PLP 101, e alguns governadores mandaram mensagem para ele. Funchal perguntou se ele deixaria a sua atuação no Parlamento.