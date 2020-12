Por O Dia

Publicado 04/12/2020 05:00

Uma pesquisa realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) – em parceria com a Universidade de Duke (sediada nos Estados Unidos) e Ministério da

Economia – revela quais são os maiores desafios que os servidores públicos federais enfrentam no trabalho remoto. De acordo com o levantamento, os profissionais mais afetados com queda de produtividade são os que têm filhos pequenos (menores de cinco anos).

Essa diminuição de rendimento não é tão expressiva quando os servidores têm crianças maiores ou adolescentes. Já o fato de ter animais de estimação não ajuda e nem atrapalha o desempenho profissional.

Os dados foram colhidos nos meses de maio e junho para identificar alguns aspectos do home office no contexto do serviço público brasileiro. Foram registradas mais de 36 mil respostas de servidores públicos federais do País.

Os servidores entrevistados relatam queda de eficiência no trabalho remoto adotado em virtude da pandemia de covid-19. Quando perguntados sobre o tempo que está sendo gasto em determinadas atividades, a pesquisa revelou que o período de trabalho considerado produtivo está abaixo do ideal: em uma escala de 0 a 12 horas, o ideal seria 6,2 e está em 5,4.