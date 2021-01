Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 06/01/2021 05:40

A pandemia da covid-19 impôs uma nova realidade e levou à adaptação de modelos de trabalho em diversas áreas. Diante desse novo cenário, a Secretaria Estadual de Educação decidiu lançar um programa gratuito de capacitação para o ensino remoto.

À coluna, o titular da pasta, Comte Bittecourt, afirmou que a Trilha Formativa Ensino Híbrido, um compilado de cursos on-line de capacitação em ferramentas digitais aos professores da rede estadual, será aberta também aos educadores das prefeituras fluminenses.

A medida foi viabilizada por uma parceria inédita entre a Seeduc e o Instituto Singularidades. Inicialmente, serão oferecidas 45 mil vagas para educadores da rede fluminense de ensino. As inscrições começam hoje.

Comte ressaltou que os cursos têm como objetivo preparar os professores para essa nova realidade mesmo havendo o retorno das aulas presenciais: "Significa que estamos qualificando melhor nossos profissionais para o uso das tecnologias no seu ambiente pedagógico, independentemente de termos ainda no início do ano uma oferta só remota, híbrida ou só presencial".

'TECNOLOGIA EMBARCOU DE VEZ NO COTIDIANO'

O secretário avalia que a pandemia evidenciou algumas necessidades na educação básica. "Há uma nova realidade que a pandemia trouxe para o mundo... E a educação básica não tinha a prática do uso da internet em larga escala, das ferramentas da internet".



"Na verdade, a ferramenta tecnológica embarcou de vez no cotidiano dos professores, na maioria dos casos, por iniciativa deles", acrescentou.



Sobre o início do ano eletivo, ele lembrou que a Seeduc trabalha com duas possibilidades: a primeira é a do ensino híbrido, com rodízio de alunos, e a segunda é do ensino remoto diante do cenário pandêmico complexo.

COMO SE INSCREVER

As inscrições para a Trilha Formativa Ensino Híbrido começam hoje e podem ser feitas pelo seguinte link: bit.ly/trilhaensinohibrido. Serão oferecidas 45 mil vagas para professores, coordenadores e diretores de escolas. As aulas começam em 15 de janeiro.



SERÃO 110 HORAS DE FORMAÇÃO

A Trilha contempla sete cursos online, que somam 110 horas de formação para o educador no uso de ferramentas digitais dentro do sistema de ensino híbrido (remoto e presencial).



Os módulos incluem o planejamento de aulas e novas formas de avaliação de alunos, produção de mídia, design gráfico, podcasts, jogos digitais, uso de aplicativos e tutoriais para produção de conteúdo on-line.

CONFIRA OS CURSOS

1- Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação (40h).

2- BNCC: Práticas e Culturas Digitais (10h).

3- Metodologias Ativas de Aprendizagem: princípios, práticas e tecnologias (20h).

4- Jogos e cultura digital na educação (10h).

5- Narrativas em vídeo na educação (10h).

6- Podcast e educação: a produção de mídia na escola (10h).

7- Narrativas gráficas para educadores (10h).