Ministério da Economia garantiu que o pagamento foi "100% solucionado" José Cruz/Agência Brasil

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 06/01/2021 18:58 | Atualizado 06/01/2021 19:03

Após atrasar o salário de dezembro ao funcionalismo federal, o Ministério da Economia informou, nesta quarta-feira, que o pagamento "foi 100% solucionado". A pasta confirmou o depósito para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas da União após parte das categorias relatar o não recebimento.

O crédito costuma ser feito no 1º dia útil do mês, mas alguns funcionários públicos da União comunicaram que o dinheiro não entrou na conta na segunda-feira, dia 4 de janeiro. Algumas categorias atingidas foram as das áreas da Saúde e Polícia Federal.

O problema foi ocasionado por uma mudança no sistema de pagamentos. Hoje, a União garantiu que a situação já foi resolvida e que o dinheiro está na conta dos mais de 600 mil servidores federais, além dos inativos e pensionistas.