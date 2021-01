A confirmação do pagamento foi feita pelo governador em exercício Cláudio Castro Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 08/01/2021 16:34 | Atualizado 08/01/2021 18:33

O governo estadual vai antecipar o pagamento dos salários de dezembro para os 468.994 servidores ativos, inativos e pensionistas. O depósito será realizado na próxima quarta-feira, 13 de janeiro. Pelo calendário oficial, o crédito cairia na conta no dia 15, quando cai o décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado.



A confirmação foi feita pelo governador em exercício Cláudio Castro, afirmando que, em meio ao cenário ainda de crise, o pagamento poderá ser adiantado devido ao esforço da equipe fazendária.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, o valor líquido da folha de dezembro é de R$ 1,87 bilhão. A pasta informou ainda que os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.