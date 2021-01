Equipe do Palácio Guanabara trabalha para estabelecer um novo cronograma de pagamento dos salários Daniel Castelo branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/01/2021 05:40

Depois de antecipar os últimos salários do funcionalismo estadual em 2020, o governo fluminense anunciou ontem que vai pagar a folha de dezembro também antes do prazo oficial (que é o 10º dia útil). Agora, a intenção do governo fluminense é construir um cenário possível para um novo cronograma, com os vencimentos sendo quitados no 5º dia útil. Desde 2016 as categorias recebem até o 10º dia útil.

O crédito referente à folha de dezembro cairá na conta dos 468.994 servidores ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo na próxima quarta-feira, dia 13 de janeiro.



O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, confirmou o depósito afirmando que a medida foi viável devido ao empenho da equipe técnica da Secretaria de Fazenda "na gestão fiscal e financeira, que possibilita o saldo da folha de pagamento dentro do prazo estipulado do Estado".



De acordo com a Secretaria de Fazenda, o valor líquido da folha de dezembro é de R$ 1,87 bilhão. A pasta informou ainda que os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.