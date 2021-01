Secretaria Estadual de Educação confirmou depósito para cerca de 60 mil servidores da pasta Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/01/2021 06:00

Os professores ativos da rede estadual de ensino receberão um terço adicional de férias também na próxima quarta-feira. A Secretaria de Educação (Seeduc) informou à coluna que vai depositar o valor junto com o salário de dezembro.



De acordo com a pasta, no total, vão receber 58.344 profissionais, entre professores regentes e demais servidores com férias programadas para janeiro. "O investimento é de R$ 48,6 milhões", comunicou a Seeduc.



Vale lembrar que a secretaria também abriu inscrições, esta semana, para cursos gratuitos de capacitação dos educadores para o ensino remoto. São oferecidas 45 mil vagas inicialmente por meio do seguinte link: bit.ly/trilhaensinohibrido.