Publicado 08/01/2021 21:21

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) publicará, na próxima segunda-feira, portaria regulamentando a suspensão, por tempo indeterminado, da prova de vida dos aposentados e pensionistas da prefeitura. O procedimento foi interrompido já no início da pandemia da covid-19, em março, tendo em vista que grande parte dos inativos está no grupo de risco.

Como a coluna informou ontem , além do município, o Estado do Rio decidiu manter a suspensão da prova de vida também pelos mesmos motivos: para não expor os aposentados e pensionistas a riscos, já que o recadastramento é feito nas agências bancárias.

O Previ-Rio informou que a decisão atende às determinações do Decreto municipal 48.343 de 1º de janeiro de 2021, que institui o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 - CEEC, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, do Município do Rio de Janeiro, como também do Decreto 48.344 de 1º de janeiro 2021 que estabelece medidas de proteção à vida, relativas à covid-19.

O instituto acrescentou que os serviços do Previ-Rio estão disponíveis por meio do site http://previ.rio.