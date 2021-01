Prefeitura Rio de Janeiro: governo anterior encerrou o ano deixando folha do 13º em aberto, sem pagamento a todos Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 11/01/2021 15:53 | Atualizado 11/01/2021 19:30

Uma parte do funcionalismo carioca segue à espera do pagamento do 13º salário, ainda sem data prevista. Somente quem ganha até R$ 4 mil recebeu os valores no fim de 2020, em meio a muita incerteza. Agora, o atual governo faz uma força-tarefa para conseguir quitar em breve essa dívida que foi deixada pelo antecessor.

O prefeito Eduardo Paes (DEM) chegou a afirmar publicamente, em uma das suas lives, que o pagamento de salários é "prioridade". Internamente, esse também foi o recado passado aos integrantes do governo. A tentativa é de fazer com que todos esses servidores ativos, aposentados e pensionistas recebam o abono ainda no primeiro semestre.

Publicidade

Neste momento, a equipe fazendária está debruçada nos trabalhos para o aumento de arrecadação, afastando, assim, riscos de atrasos salariais nos próximos meses, já que o difícil quadro financeiro aponta essa possibilidade.