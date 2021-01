Médicos das unidades de Saúde da Prefeitura do Rio decidem nesta terça-feira se farão greve Estefan Radovicz / Agência O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 12/01/2021 19:18 | Atualizado 12/01/2021 20:40

Os médicos da Prefeitura do Rio de Janeiro decidem nesta terça-feira, em assembleia marcada para as 20h, se farão greve em protesto ao atraso do salário de dezembro. Profissionais contratados pela empresa RioSaúde e os que são vinculados às Organizações Sociais reclamam que ainda não receberam, e estão aguardando o pagamento até amanhã (quarta-feira), conforme foi sinalizado pelo governo em audiência que ocorreu ontem na Justiça do Trabalho.

O presidente do SinMed-RJ, Alexandre Telles, ressaltou que, mesmo se houver, a paralisação será feita de uma forma que não prejudique o atendimento à população em decorrência do momento que estamos vivendo, de enfrentamento à pandemia.

Telles lembra que, na semana passada, o Sinmed fez uma assembleia, incluindo os médicos estatutários, e que na ocasião foi aprovado o indicativo de greve a partir de amanhã (quarta-feira) com um percentual de médicos trabalhando nas unidades.

"A greve que nós apoiamos é de 50% dos médicos nas atividades habituais, no atendimento normal, mais os outros 50% nas unidades atendendo apenas casos de urgência e emergência", informou.

Ele acrescentou que, diante da promessa de pagamento do salário (para empregados públicos da RioSaúde e aos terceirizados), o sindicato decidiu antecipar a assembleia para esta quarta-feira.

"Antecipamos para hoje e vamos deliberar sobre a greve ou não. Temos tido muita cautela por conta do momento sanitário, a gente não quer deixar a população desassistida", frisou.