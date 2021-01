Prefeito Eduardo Paes fez uma live na noite desta terça-feira Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 12/01/2021 22:01 | Atualizado 12/01/2021 22:08

No fim de uma live que fez nesta noite, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o desafio para organizar a prefeitura "é grande". Ele defendeu o cuidado "com o dinheiro público" ao comentar o fato de alguns terceirizados estarem sem pagamento, já que alguns contratos estão sendo objeto de sindicância.

"O desafio é grande, gente. A gente está vendo terceirizado sem receber... Não dá para sair pagando serviço que a gente não sabe, aliás, pagando serviço que a gente não sabe nem se contrato tinha. Isso tudo vai ter que ser feiro com muito zelo", afirmou.

Publicidade

Paes emendou: "Por mais que as pessoas reclamem, a gente tem que olhar essa coisa com muito cuidado, com respeito ao dinheiro público".

Além de ter herdado a folha do 13º salário de 2020 (que não foi quitada pela gestão anterior), o atual governo decidiu fazer sindicância em diversos contratos firmados nesses últimos anos.