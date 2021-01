Servidores da Prefeitura Rio de Janeiro enviaram ofício a Eduardo Paes Daniel Castelo Branco

Publicado 13/01/2021 18:07

Representantes dos servidores que foram eleitos para compor o Conselho de Administração (CAD) do Instituto de Previdência e Assistência (Previ-Rio) enviaram ofício ao prefeito Eduardo Paes pedindo que passem a integrar um dos grupos de trabalho criados pela prefeitura. Eles querem compor o grupo responsável pela elaboração do plano de recuperação do fundo previdenciário (Funprevi).

Os quatro conselheiros escreveram, no ofício, ser fundamental que os integrantes do CAD "estejam inteirados o mais rapidamente possível sobre os temas sobre os quais têm como atribuição tomar decisões".

E disseram esperar um retorno "com a brevidade possível, certos de que é do máximo interesse do governo conferir a máxima transparência e legitimidade na gestão do CAD, respeitando a proporcionalidade da sua composição oficial".