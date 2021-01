Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicou nesta quinta-feira a portaria José Cruz/Agência Brasil

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 15/01/2021 19:10 | Atualizado 15/01/2021 19:51

A União vai atualizar, já na folha salarial de janeiro (a ser paga no mês que vem), a tabela referente às faixas salariais as respectivas alíquotas de contribuição previdenciária pagas pelos servidores federais ativos e aposentados, além de pensionistas. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho publicou portaria nesta quinta-feira oficializando o reajuste de 5,45% nos valores das alíquotas.

Isso porque, devido à Emenda Constitucional 103, os percentuais passaram a ser progressivos e atualizados anualmente de acordo com a inflação do ano anterior (INPC). O percentual de reajuste é o mesmo aplicado aos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Publicidade

Com essa mudança, muitos servidores passarão a contribuir com um desconto menor do que estava sendo aplicado até então.

Com a nova tabela, para quem ganha entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22, a alíquota será de 12%. E para quem tem remuneração de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57, o percentual de contribuição será de 14%, por exemplo.



Vale lembrar que, com a EC 103, as alíquotas dos servidores da União passaram a ser progressivas, de acordo com a faixa salarial. A mudança começou a valer em 1º de março de 2020.



CONFIRA A TABELA COM ATUALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE INCIDÊNCIA DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO:

Publicidade

Confira os percentuais de contribuição de acordo com as faixas salariais Reprodução