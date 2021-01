Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/01/2021 06:00 | Atualizado 22/01/2021 09:57

O governo Paes aguarda o resultado da arrecadação de impostos como IPTU e ISS, nesse início de ano, para definir um calendário de pagamento do 13º salário para os servidores que ainda não receberam o abono. Segundo o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, o cronograma pode sair no final deste mês ou início de fevereiro.

O titular da pasta deu essa previsão de anúncio, ontem, durante reunião com vereadores da comissão de representação para debater soluções para o desenvolvimento econômico da cidade.

Ele disse ainda que "está louco" para divulgar essas datas. "Estou recebendo uma enxurrada de cobranças corretas de servidores. A nossa ideia é que, diagnosticado o tamanho desse déficit, que a gente possa ter alguma previsão. Que a gente possa apresentar até o final deste mês, início de fevereiro esse calendário", declarou, em resposta ao questionamento da vereadora Monica Benicio (Psol).

Ao todo, 100.855 funcionários da ativa, inativos e pensionistas estão à espera do crédito. São necessários R$ 935 milhões para quitar essa dívida.

RETRATO: DÉFICIT DE R$ 9,1 BI A R$ 12,6 BI

O secretário apresentou o retrato das finanças cariocas e novas estimativas do risco fiscal para 2021: o déficit pode ficar entre R$ 9,1 bilhões e R$ 12,6 bilhões. Pedro Paulo prometeu não ficar culpando o governo anterior ao longo dos quatro anos de gestão. E disse ao funcionalismo que, no dia que apresentar o calendário do 13º, a prefeitura irá cumprir: “A data que for, vamos cumprir corretamente”. “Não é uma despesa pequena, são 15 folhas em um ano. O impacto é imenso”, acrescentou