Por O Dia

Publicado 23/01/2021 07:00 | Atualizado 23/01/2021 10:44

O estado não aplicou no contracheque de janeiro (que será pago em fevereiro) o novo cálculo da Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET) dos PMs e bombeiros militares. Como a coluna informou na quinta-feira, os valores podem ser reduzidos com base em um acórdão do Tribunal de Contas do Estado, do fim de 2020.