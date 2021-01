Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 27/01/2021 05:40

Professores das redes estadual e municipal do Rio farão assembleias na sexta-feira e no sábado, respectivamente, para tratar do retorno às aulas. O tema será amplamente debatido na reunião virtual, organizada pelo Sepe. Porém, já existe uma inclinação dos educadores para que as atividades presenciais só sejam realizadas integralmente se a categoria for vacinada.

Até porque os profissionais já têm declarado o posicionamento de que são favoráveis à volta presencial somente com a imunização completa.

Aliás, a prioridade na vacinação dos professores e demais servidores da área da Educação tem sido defendida pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, e pelo secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt.