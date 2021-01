Servidor

Oi corta internet do governo do Rio e Justiça determina restabelecimento do serviço

Empresa interrompeu o serviço nesta segunda-feira, sob alegação de dívida do estado. Palácio Guanabara aponta sobrepreço nos últimos dez anos e diz que contratará nova prestadora

Publicado 26/01/2021 12:27 | Atualizado há 22 horas