Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 28/01/2021 17:39

A reforma administrativa foi apontada pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), candidato do presidente da República, Jair Bolsonaro, à presidência da Câmara Federal, como prioridade ainda no primeiro semestre, caso ele seja eleito. Já para o adversário de Lira, Baleia Rossi (MDB-SP), para que a proposta avance na Casa será preciso o envolvimento público de Bolsonaro.

Rossi disse nesta quinta-feira, em entrevista realizada pela Frente Parlamentar Ética Contra a Corrupção (FECC), que o andamento da PEC 32 (da reforma) está atrelado a uma defesa pública do presidente ao projeto.

"Claro que a reforma administrativa depende muito do envolvimento e do comprometimento do governo. Sem que haja uma defesa pública e objetiva do próprio presidente da República é muito difícil uma reforma administrativa avançar na Casa", disse o parlamentar.