Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/02/2021 06:00

O raio-x das finanças fluminenses apresenta um quadro mais otimista com a redução dos restos a pagar do Estado do Rio de Janeiro que, em 2020, chegou ao menor valor desde 2015: R$ 3,6 bilhões. A melhora desse cenário, na prática, poderá trazer mais estabilidade para o funcionalismo. Aliás, o pagamento de salários em uma data anterior ao 10º dia útil (prazo oficial para quitar os vencimentos desde 2016) continua nos planos do governo.

Segundo o titular da Fazenda, Guilherme Mercês, esse é um desafio e também uma meta a ser perseguida pela pasta. "Ao longo desse ano a determinação do governador (em exercício, Cláudio Castro) é que a gente persiga o retorno do pagamento para uma data mais próxima (do início do mês)", declarou o secretário à coluna.

"Esse é o desafio da Fazenda, conseguir ter um fluxo de caixa que não dependa do principal fluxo de arrecadação (de ICMS), que é o do dia 10. O esforço, por ordem do governador, é para sempre que pudermos, a Fazenda antecipar os salários", complementou Mercês.

PREVISÃO DE ZERAR

O valor de Restos a Pagar é referente à dívida de um ano deixada para o ano seguinte. O montante de R$ 3,6 bilhões foi divulgado na última sexta-feira, no Relatório Resumido de Execução de Orçamentária (RREO).



De acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, desse total, R$ 2,2 bilhões (61,1%) referem-se à folha de pagamento de dezembro, paga no início de janeiro. Outros R$ 500 milhões já foram pagos em janeiro.

Ainda segundo a pasta, o restante do valor dos Restos a Pagar já tem programação de ser quitado para o primeiro trimestre deste ano.