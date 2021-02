Arthur Lira voltou a falar sobre as pautas prioritárias do Legislativo Michel Jesus/agência Câmara

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/02/2021 17:25 | Atualizado 22/02/2021 20:36

"Março: começa a tramitar a reforma administrativa na Câmara. Previsão de aprovação na CCJ. No plenário, antes do fim do primeiro trimestre. É assim, com união, força e trabalho do Brasil e do Congresso que iremos fazer um país melhor de verdade", declarou Lira em suas redes sociais, ao apresentar um calendário com as pautas prioritárias do Legislativo,

O presidente da Câmara confirmou o que ele e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), já haviam dito: terão atenção a PEC Emergencial (186/19) - que prevê redução salarial e de jornada de servidores -, o Pacto Federativo, o orçamento para 2021, além da PEC 32.

A votação da PEC 186, inclusive, está prevista para esta quinta-feira no Senado. "Aprovada, (será) um marco histórico nas finanças públicas", declarou Lira em suas redes sociais. Remetida à Câmara, a proposta será votada em março na Casa, afirmou.

Na ação, os deputados e senadores que integram o bloco argumentam a falta de documentos e estudos que embasaram a proposta. O texto reforma o serviço público da União, estados e municípios extinguindo a estabilidade para futuros funcionários e diversos benefícios e garantias.

A PEC também acaba com o regime jurídico único e cria cinco novos tipos de vínculos. Desses, apenas um terá direito à estabilidade: as carreiras de Estado (aquelas sem parâmetros na iniciativa privada).