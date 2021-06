Categorias do serviço público estão mobilizadas e farão ato - Reprodução

Categorias do serviço público estão mobilizadas e farão atoReprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 00:00

A reforma modifica as regras do serviço público: extingue a estabilidade para futuros servidores e o regime jurídico único (criando cinco novos tipos de vínculos). A PEC também acaba com benefícios como licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço.

Em protesto, o conjunto de servidores de todo o país decidiram por uma paralisação no dia 23, quando haverá um grande ato.

O movimento vem ganhando forte adesão. Em assembleia realizada na última segunda-feira, o Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate), as afiliadas decidiram aderir ao dia nacional de paralisação contra a proposta.

O dia de mobilização terá ações nos estados e manifestações nas redes sociais, como twittaço.

Já nesta sexta (18), sindicatos e associações de servidores farão projeções em prédios públicos em vários pontos do país, como Rio, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, com mensagens contra a reforma. No sábado (19), a atividade movimenta as cidades de Recife, Salvador e Brasília.