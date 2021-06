Deputado Arthur Maia (DEM-BA), relator da PEC 32 na Câmara - Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 16/06/2021 05:30

Relator da reforma administrativa (PEC 32/20), o deputado federal Arthur Maia (DEM-BA) apresenta hoje o plano de trabalho à Comissão Especial. O parlamentar pretende entregar seu relatório em agosto e incluir os Poderes no texto.

A proposta do governo federal mexe com as regras do funcionalismo de todo o país, mas não alcança os membros do Judiciário (magistrados) e Legislativo (parlamentares), além de promotores e procuradores de Justiça. Militares também ficaram de fora.

Na segunda-feira, Maia já havia deixado clara a intenção de englobar os Poderes na PEC: "Não me sinto à vontade de tratar do ascensorista que ganha R$ 3 mil e deixar de fora da reforma administrativa o Judiciário e Legislativo" declarou. Ontem, ele voltou a fazer essa afirmação.