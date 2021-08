Presidente da comissão, Fernando Monteiro ouviu ontem as entidades em reunião na OAB-DF - Divulgação

Publicado 25/08/2021 05:40

Para que esse cenário não se confirme, o deputado Israel Batista (PV-DF), que preside a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil), entregou ontem um requerimento ao presidente da comissão, Fernando Monteiro (PP-PE), pedindo que a tramitação da PEC seja suspensa.

No documento, ele solicita a paralisação dos trabalhos enquanto o Ministério da Economia não apresentar os estudos financeiros e impactos sociais da reforma.

Também ontem, o presidente do bloco parlamentar e mais 29 entidades que representam diversas categorias do setor se reuniram com Monteiro, na Seccional do Distrito Federal da OAB.

PRESIDENTE FALA EM MAIS DEBATE

No evento de ontem, a OAB, a Servir-Brasil e as entidades entregaram ao presidente da comissão especial um documento apontando os itens mais “sensíveis” da PEC 32. Todos defendem que, se aprovada, a reforma vai não só impactar a vidados servidores, mas afetara prestação dos serviços públicos, prejudicando o atendimento à população.

O grupo pediu a realização de um número maior de debates. Fernando Monteiro, por sua vez, afirmou que promoverá mais discussões sobre o tema.