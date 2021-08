Categorias se reuniram com o líder do governo, Márcio Pacheco, e a Casa Civil - Divulgação

Categorias se reuniram com o líder do governo, Márcio Pacheco, e a Casa CivilDivulgação

Publicado 25/08/2021 05:30

O impacto do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para o funcionalismo será discutido nesta quinta em audiência pública realizada pela Comissão de Servidores da Alerj. Para aderir definitivamente ao regime, o governo terá que propor algumas medidas duras, como a extinção dos triênios e uma nova reforma previdenciária.

"É uma audiência importante, solicitada pelo Fórum Permanente dos Servidores Públicos, que entende haver necessidade de debater a recomposição das perdas inflacionárias, o desbloqueio das progressões, e alguns novos ajustes com o novo RRF", afirmou Rodrigo Amorim (PSL), presidente da comissão.

Publicidade

"Também será debatida a manutenção do adicional por tempo de serviço e a eventual abertura de novos concursos públicos no Rio", acrescentou.

Representantes das categorias já estão confirmados na reunião. Também foram convidados integrantes da Casa Civil, do Rioprevidência, e da Procuradoria Geral do Estado, além do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria.

Publicidade