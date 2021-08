Projeto será realizado em setembro para público-alvo - Divulgação

Projeto será realizado em setembro para público-alvoDivulgação

Publicado 26/08/2021 16:56

Servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos da União, tutelados ou curatelados, vinculados ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex) que residem no Distrito Federal que não fizeram a prova de vida no período de janeiro de 2020 a junho de 2021 poderão realizá-la no modelo drive thru.

Atualmente, há cerca de 600 beneficiários nessa condição, informou a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, responsável pela iniciativa.

O Projeto Drive Thru – Prova de Vida funcionará entre os dias 8 e 24 de setembro, na ala lateral Norte do edifício do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Brasília. É preciso fazer o agendamento prévio pela internet - o serviço já está disponível.

A atualização cadastral é obrigatória: todos devem regularizar a sua situação por meio da comprovação de vida e, assim, garantir a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários.



Em nota, a secretaria lembra que a legislação prevê que a prova de vida dos tutelados e curatelados deve ser realizada, exclusivamente, nas unidades de Gestão de Pessoas do órgão de vinculação, com a presença do beneficiário e do curador ou tutor.

"O objetivo do Projeto Drive Thru é oferecer uma alternativa de atendimento a esse público para que possam atualizar sua prova de vida de maneira mais cômoda, ágil e segura", diz o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Leonardo Sultani.



DOCUMENTOS EXIGIDOS



No dia da realização da prova de vida, no drive thru, deverão ser apresentados os seguintes documentos: termo de curatela ou tutela; documento de identificação do aposentado ou pensionista, e documento de identificação do curador ou tutor.