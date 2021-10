Servidores acompanharam a cerimônia de anúncio - Divulgação

Publicado 30/09/2021 23:11

Após uma longa espera, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da Saúde estadual enfim saiu do papel. A implementação do plano foi anunciada ontem pelo governador Cláudio Castro (PL) e pelo secretário de Saúde, Alexandre Chieppe, no Palácio Guanabara. O evento contou com a presença dos profissionais, além do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT).

Na prática, o PCCS garantirá aumento de até 191% no salário dos servidores da pasta.

"Estamos aqui para celebrar a luta e obstinação do servidor da Saúde e do Iaserj por seu Plano de Carreira. O plano é um alicerce e permitirá concursos", declararam os servidores que integram o movimento 'PCCS Já'.

"É um pleito antigo dos profissionais de saúde, que sai do papel após muito diálogo com os servidores. Nesses encontros, o governo destacou a importância de olhar com zelo para as contas pública, sem esquecer a dívida que o estado tinha há anos com essa categoria", declarou o governador.

"É uma decisão que prestigia trabalhadores tão especiais, que foram ainda mais essenciais durante a pandemia. O PCCS é uma conquista mais que justa", ressaltou Ceciliano.

O plano abrange 9.700 servidores da ativa e outros 12 mil aposentados, além de pensionistas com direito à paridade. Ao todo, 23 mil famílias serão beneficiadas, segundo o Executivo.

Com a regulamentação do plano, 23 mil famílias serão beneficiadas.

"Trata-se de uma vitória histórica para todos os profissionais da saúde. Nada mais justo valorizar quem tanto se empenha para cuidar da população numa das piores crises sanitárias que o mundo já enfrentou", afirmou o secretário de Estado de Saúde.

Cláudio Castro anunciou implementação do PCCS da Saúde estadual Philippe Lima

ETAPAS

A implantação do PCCS ocorre em etapas e tem a conclusão programada para 2025. Em quatro anos, o aumento salarial será de até 173% para nível superior, 191% para nível médio, 179% para nível fundamental e 145% para nível elementar.

Além disso, o plano prevê Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), que até a sua regulamentação, será paga no valor correspondente a 70%. O aumento na remuneração está inserido na folha de setembro, que é paga em outubro, informou o Executivo.