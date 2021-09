Valores pagos aos professores não têm acréscimo desde 2014 - Sandra Barros/Divulgação Seeduc

Publicado 30/09/2021 05:40

A Alerj vai analisar mensagem que pede aumento do adicional de qualificação para os professores integrantes do magistério da Secretaria Estadual de Educação do Rio.

O deputado Sérgio Fernandes (PDT) apresentou anteprojeto de lei para que o governador Cláudio Castro (PL) apresente a proposta de reajuste, já que os valores não têm acréscimo desde junho de 2014.

"Nos últimos sete anos, é notório que houve um aumento significativo na inflação e consideráveis perdas financeiras aos profissionais da educação", defende Fernandes.

"Valorizar o magistério é essencial para incentivar o aprimoramento constante do professores, que vai refletir no ensino das nossas crianças", acrescenta.

Pela tabela atual, um professor 30h que conclui mestrado recebe adicional de R$486,70 no salário. Se finalizar o doutorado, o acréscimo é de R$973,34. O valor máximo concedido é de R$1.038,29 para profissionais 40h que cursarem doutorado.