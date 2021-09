Fazenda vai limitar o horário de iluminação das salas e do funcionamento dos equipamentos eletrônicos do edifício-sede - Divulgação / Governo do Estado RJ

Fazenda vai limitar o horário de iluminação das salas e do funcionamento dos equipamentos eletrônicos do edifício-sedeDivulgação / Governo do Estado RJ

Publicado 30/09/2021 04:00

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) vai adotar, a partir desta semana, medidas de eficiência energética. A iniciativa vem em tempos de crise hídrica e diante da constante preocupação de reduzir despesas. A pasta ressalta que o objetivo é reduzir em cerca de 10% o consumo de luz do edifício-sede, no Centro do Rio.

Serão menos 18 mil KW/mês gastos, gerando uma economia de R$ 15 mil mensais para os cofres estaduais, informa a Sefaz. Novas ações para otimizar o uso de energia, tornando o prédio mais sustentável, estão sendo planejadas e serão implantadas em breve.

HORÁRIOS LIMITADOS



Por meio da Portaria SubAdm/Sefaz 01/2021, a ser publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (30), a pasta vai limitar o horário de iluminação das salas e do funcionamento dos equipamentos eletrônicos do edifício-sede para o período entre 8h e 19h. Além disso, o número de elevadores em funcionamento será reduzido à noite: de seis para dois.



Setores que precisarem alongar o expediente terão que, previamente, fazer pedido de agendamento.

REDUÇÃO DE 7,35%



Desde o início deste ano, a Secretaria de Fazenda tem adotado uma série de medidas com o objetivo de reduzir o consumo de energia. De fevereiro a agosto, houve uma queda de 7,35% nos gastos com luz no edifício-sede.



"Temos reunido esforços para garantir o melhor uso dos recursos dentro da secretaria. A substituição de equipamentos de ar-condicionado obsoletos, que consumiam bastante energia, foi um passo importante nesse sentido. Agora, vamos adotar o horário-limite para desligamento das luzes e máquinas", diz Thiago Dias, subsecretário de Administração da Sefaz-RJ.