Medida alcança aqueles com cargo de Professor Docente I de 16 horas - Sandra Barros/Divulgação Seeduc

Publicado 29/09/2021 14:16 | Atualizado 29/09/2021 20:36

A migração da jornada de trabalho dos professores da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro de 16 horas para 30 horas semanais está perto de acontecer. Saiu no Diário Oficial desta quarta-feira (29) a Resolução 5986 da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) — autorizada pelo secretário da pasta, Alexandre Valle — criando a Comissão Mista que ficará responsável por elaborar o processo de mudança.

Vale ressaltar que a migração alcança aqueles com cargo de Professor Docente I que cumprem, atualmente, as 16 horas semanais.



Além de servidores das subsecretarias de Gestão de Pessoas, de Gestão de Ensino e Assessoria Jurídica da Seeduc, integrarão a comissão os representantes do Rioprevidência, da Associação de Diretores de Escolas Públicas do Rio de Janeiro – Aderj, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado (Sepe) e da União dos Professores Públicos no Estado (Uppes).



Em nota, a secretaria informou que "o objetivo é dar início aos procedimentos administrativos e legais para a efetiva regulamentação da migração para nova jornada de trabalho".