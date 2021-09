Deputados se reuniram nesta quinta-feira no colégio de líderes para debater emendas aos projetos do RRF - Julia Passos

Deputados se reuniram nesta quinta-feira no colégio de líderes para debater emendas aos projetos do RRFJulia Passos

Publicado 30/09/2021 15:09

Os projetos que compõem o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) serão votados na próxima terça-feira na Assembleia Legislativa do Rio. Antes, a Casa promoverá mais uma rodada de colégio de líderes (na segunda e também na terça), além de um sexta audiência pública com representantes do governo e de servidores.

Como o governador Cláudio Castro (PL) irá viajar na quarta-feira e o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), assumirá interinamente o governo, o Legislativo pretende garantir a votação na própria terça.

A Casa votará o projeto de lei 4852/21, que trata da adesão do Rio ao regime fiscal e das vedações ao estado nesse período. A autorização para novos concursos públicos, por exemplo, será garantida pelo substitutivo que a Alerj apresentará.

Também será analisado o projeto de lei complementar 48/2021, que prevê a extinção do adicional por tempo de serviço (os triênios) do funcionalismo e da licença-prêmio. Também já há acordo para que o fim dos triênios seja só para os novos servidores.

Irão ainda ao plenário as PEC 63 e o PLC 49, que tratam da reforma previdenciária.