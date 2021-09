Governador anuncia implementação do plano de carreiras no Palácio Guanabara - Daniel Castelo Branco

Publicado 30/09/2021 14:26

O Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores da Saúde estadual será anunciado nesta quinta-feira pelo governador Cláudio Castro (PL) e o secretário de Saúde, Alexandre Chieppe. A cerimônia ocorrerá no Palácio Guanabara com a participação do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), e representantes da categoria.

Reivindicação antiga dos servidores da área, o PCCS garantirá um aumento de até 191% no salário dos funcionários. Segundo a pasta, 23 mil famílias serão contempladas.