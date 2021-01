Marcelo Freixo comandou a CPI das Milícias, na Alerj, quando era deputado estadual no Rio Reprodução site Marcelo Freixo

Por Sidney Rezende

Publicado 09/01/2021 06:00

Repercutiu no círculo político do Rio a entrevista do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) ao UOL sobre a promiscuidade entre o crime organizado e a política fluminense. Para ele, "a milícia é uma máfia". O parlamentar recomenda que se prenda os líderes destas práticas criminosas. "Eles foram presos durante a CPI das milícias. Foram mais de 240 prisões imediatas. Basicamente todos os líderes foram presos e ainda assim a milícia cresceu. Então, precisamos retirar da milícia os poderes territorial e econômico. A milícia domina, por exemplo, o transporte que é chamado de 'alternativo' no Rio. Ter uma política de transporte que atenda as pessoas e retire da milícia o controle das vans e a extorsão que eles fazem sobre os motoristas. Isso é fundamental e envolve a Prefeitura", disse Freixo.



AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO



Graças à entrevista, começaram a pipocar informações que não só milicianos, mas também traficantes, estão trabalhando com propósitos políticos de alcançar as casas legislativas e aumentar o poder junto aos prefeitos, principalmente da Baixada Fluminense. Uma fonte que pediu para não ser identificada contou que "depois da dentista Fernanda Costa, filha do chefe do tráfico Fernandinho Beira-Mar, se eleger em Caxias, por pouco outro político com parentesco com traficante não assume uma cadeira na Alerj". Segundo ela, "Cristiano Santos, ex-vereador de Belford Roxo, irmão de Márcio dos Santos Nepomuceno, Marcinho VP, ligado à facção Comando Vermelho, é suplente de deputado estadual. E a depender da decisão do deputado estadual Valdeci da Saúde, eleito vice-prefeito em Meriti, Cristiano terá assento no Tiradentes logo, logo", acredita.

Diálogo aberto

Publicidade

A vereadora Tainá de Paula (PT), em primeiro mandato, articula a "Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Ciência no Rio", que quer acompanhar o combate à covid-19 na cidade de perto. Nomes como Cesar Maia (DEM), Carlo Caiado (DEM), Thiago K. Ribeiro (DEM), Tarcísio Motta (PSOL) e Rosa Fernandes (PSC) assinam a proposta. Ela também conversou sobre o tema com Rogério Amorim, do PSL.

Turismo em Búzios durante a pandemia

Publicidade

Búzios esteve entre os cinco destinos mais buscados por turistas no mês de dezembro, segundo a Setur-RJ. Até 31 de janeiro, o balneário terá voos diários saindo do Santos Dumont direto para o Aeroporto Umberto Modiano. Associação Comercial de Búzios capitaneou a campanha "Juntos por uma Búzios Segura", que reforça os protocolos e esclarece as restrições do destino em função da pandemia.

Novo blogueiro na praça

Publicidade

O policial federal Antonio Carlos dos Santos, que, em 2020, foi presidente do Detran e também tem no currículo ter sido subsecretário de Segurança Presente, agora está se aventurando no YouTube como entrevistador. Os primeiros convidados foram o gari Renato Sorriso e Jorginho Filho, lutador de MMA.

PICADINHO

Publicidade

Rede Daltro Educacional oferece 300 bolsas de estudos para atletas federados do fundamental ao ensino médio. Inscrições até amanhã (10).



CNC: número de brasileiros com dívidas cresce no fim de 2020. Pesquisa de dezembro aponta que 66,3% dos consumidores estão endividados.



Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Inovação e PRODERJ vão entregar 1.178 chips e 600 modems para alunos e professores da Uezo e Uenf.